"التراس": السيسي مهتم بالبراعم والموهوبين في كل المجالات

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالبراعم والموهوبين في كل المجالات، كاشًفا أن الرئيس وجه القوات المسلحة برعاية طالب نابغة في الثانوية على أن تتكفل به ويلتحق بالكلية الفنية العسكرية.



وأضاف "التراس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد العاملين بالهيئة 16 ألف عامل، لافتًا إلى أن هناك توجه لاختيار القيادات الشابة حسب الكفاءة.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقيم المشروعات القومية من أجل استعادة ريادة مصر في المنطقة، معلقًا: "الرئيس يعلم كل شىء عن مصر كلها في دماغه".



وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشروعات القومية التي تقوم حاليًا غير مسبوقة في تاريخ مصر وحجم المجهود المبذول ضخم، متابعًا:" الدولة تقتحم كل المشكلات حاليا للعمل على حلها من أجل الأجيال القادمة".

