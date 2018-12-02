اليوم.. "عمال مصر" يحيون ذكرى المولد النبوي

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "سكرتارية التثقيف والتدريب" برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر للتثقيف ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، في الرابعة من مساء الأحد 2 ديسمبر 2018، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بالقاعة الكبري بمقر الاتحاد.





تشهد الاحتفالية تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، والإبتهالات الدينية للنقابي يوسف محمد عوض، ومحمد عمر الفقي، ومحمد أسامة سيد، للسيد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ولوزير القوى العاملة محمد سعفان، ولرئيس اللتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي.



