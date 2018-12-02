"التراس": معرض أيديكس رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة أمنة

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن 373 شركة عالمية من 41 دولة يشاركون في معرض إيديكس 2018، مشيرا إلى أن جناح مصر يشمل منتجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات.



وأضاف "التراس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الهيئة تشارك بالجزء العسكري والجزء المدني الذي يخدم القوات المسلحة، مؤكدًا أن الدول العربية تشارك بقوة في هذا المعرض.



وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن معرض أيديكس رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة أمنة ومستقبلها مشرق.

