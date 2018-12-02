"أديب" عن الدولار الجمركي: "البلد عايزة تقف على رجليها مش تدلع"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرر تثبيت سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسية فقط ورفع السعر على السلع الترفيهية، قائلًا: "إيه السلع اللي إحنا عاملين عليها مناحة أن الدولار هينزل ويطلع عليها؟، هي الكافيار والجمبري، والإستاكوزا، وأسماك الزينة، والبغبغاوات، والخمور، وأدوات التجميل، ومنتجات التبغ والزهور، بالإضافة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفون المحمول، واجهزة الحاسب الألي بأنواعها".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مخاطبًا المصريين: "أنتو مش مهتمين بالكافيار، والجمبري المصري زي الفل، وتولع الإستاكوزا، وعن حد ماربى أسماك زينة، وعن حد ماجاب بغبان دي بلد عايزة تقف على رجلها مش عايزة تدلع، اللي عايز يشرب خمرة يدفع 40 جنيه للدولار، ويخسر دنيا وأخره ويدخل النار".



وتابع: "البلد بحاجة لكل قرش، وفي حاجات ليها أولوية، فهناك اولوية أن رغيف العيش يفضل بـ5 قروش، وأن دعم الوقود والخبز والكهرباء يظل موجود، وأن يظل التعليم مجاني"، مشددًا على أن من كان ينتظر انخفاض سعر السيارات في أول يناير المقبل، هذا لن يحدث، فهناك سيارات كثيرة سيحدث بها زيادة، معقبًا: "إحنا مش هنشتري عربية كل يوم لكن الناس بتاكل عيش كل يوم".

