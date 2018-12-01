أديب: "المتظاهرين النهاردة سيطروا على ميدان التحرير بتاع فرنسا"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 1.5 يورو، أي ما يعادل 30 جنيه مصري، وهذا سعره العالمي لديهم.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الحد الأدني للأجور في فرنسا مثل مصر، أي مايعادل 1200-1400 يورو، و15% من الشعب الفرنسي تحت خط الفقر، لافتًا إلى أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة في دولة من العشرين الكبار في الاقتصاد وهي فرنسا، متوقعًا أن يتراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار رفع أسعار الوقود عقب عودته من الأرجنتين.



وتابع، أن المتظاهرين اليوم اقتحموا أحد البنوك وقاموا بإشعال النيران فيه، وهو بميدان بجوار سفارة قطر أمام قوس النصر، معقبًا: "ربنا يحمي سفارة قطر يارب"، وهو الميدان المسيطر على باريس بأكملها، ويعتبر مثل ميدان التحرير في مصر، معلقًا: "المتظاهرين النهاردة سيطروا على ميدان التحرير بتاع فرنسا".



وتسائل، هل هذه الامور من شانها تحسين الاقتصاد الفرنسي، هل مايحدث الآن هو نموذج للحرية؟، منوهًا أن حاملي السترات الصفراء أكدوا انهم ضد العنف، لكنهم لن يدينوه.

