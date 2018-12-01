رد ناري من حازم إمام على تصريحات سيد عبد الحفيظ

علق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن حكام مباريات الفريق الأبيض.





وأكد حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية، :"لجنة الحكام محترمة، والأهلي فاز بالدوري في آخر 3 مواسم في وجودها، وقد تكون هناك اختلافات في القدرات من حكم إلى آخر".





وأضاف حازم إمام :" أطلب من سيد عبد الحفيظ، عدم التحدث عن الزمالك، وأن يتحدث عن فريقه فقط، لأن ما قاله يثير التعصب".