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عضو شعبة المستوردين: قرار رفع الدولار الجمركي ليس له علاقة بالصناعة المحلية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:36 م
عضو شعبة المستوردين: قرار رفع الدولار الجمركي ليس له علاقة بالصناعة المحلية
أحمد شيحة
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رقية جمال
 
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، ليس له أي علاقة بمصلحة الصناعة المحلية.

و أضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن 78% من السلع المستوردة مستلزمات إنتاج ومادة خام وسلع بسيطة، و10% سلع رأسمالية، و4% من حجم الواردات سلع ترفيهية، معقبًا: "كل شوية يرفعوا سعر الدولار الجمركي بزعم حماية الصناعة المحلية، وسيكون تأثير هذا القرار على المستهلك بشكل مباشر، بطلوا الكلمة دي فهي عنوان سيئ للمنتجات المصرية في الخارج".

وتابع، أن جميع مكونات السيارات والأجهزة الكهربائية والزيوت والشاي والكاكاو وغيرها يتم إستيرادها بالكامل من الخارج، ومايحدث في مصر مجرد تجميع فقط، فأغلب الصناعات المصرية تعتمد على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
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