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الاتحاد العربي يعلن عن موعد قرعة دور الربع نهائي في البطولة العربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:22 م
الاتحاد العربي يعلن عن موعد قرعة دور الربع نهائي في البطولة العربية
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ندي شعبان
 

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد قرعة دور ربع النهائية للأندية المتأهلة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"

وأكد الاتحاد العربي، على إقامة قرعة دور الـ8 من البطولة العربية يوم 17 ديسمبر الجاري، والمقرر إقامته فى العاصمة السعودية "الرياض".

وتأهل إلي دور ربع النهائي 5 فرق حتى الآن وهم: الاتحاد السكندري من مصر، والنجم الساحلي من تونس، والوصل من الإمارات، والمولودية من الجزائر، والهلال من السعودية.

ويذكر أن نادي الزمالك ودع البطولة العربية بالأمس بعد الخسارة الغير متوقعه أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح.

المزيد عن: كأس زايد للأندية الابطال قرعة البطولة العربية الهلال النجم الساحلي الاتحاد
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