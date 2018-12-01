مدرب بتروجت: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الخسارة

قال مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمً بنادي بتروجت بأن فريقه قدم مباراة جيدة في مباراته اليوم أمام الأهلي رغم الخسارة بهدف نظيف.





وأضاف عقب نهاية البلقاء :"قدمنا مباراة جيدة للغاية لكن في الثلث الأمامي واجهنا مشكلة كبيرة".





وواصل :" الهدف المبكر للأهلي أربك حسابتنا، كما أن الغيابات أثرت علينا بشكل سلبي، فمن الصعب أن نلعب المباراة بدون ٣ عناصر أساسية".





واختتم تصريحاته قائلًا :"أمامنا ١٠ أيام لتحضير اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب".



