عاجل.. محمد يوسف يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي عقب تخطي بتروجت

أكد محمد يوسف على المدير الفني المؤقت للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه على بتروجت بدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز".





وقال يوسف عقب نهاية اللقاء :"خضنا المباراة في ظروف صعبة جدا، وحققنا فوزا هاما كنا بحاجة إليه".





وأضاف "الفوز كان مهم جدا من الناحية النفسية للاعبين، بعد الخسارة أمام المقاولون العرب، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، والخروج من البطولة العربية".





وواصل "دفعنا في مباراة اليوم بعناصر لم تشارك في الفترة الأخيرة أمثال باسم علي وعمرو السولية وأحمد علاء وظهروا بمستوى مميز للغاية".





وأشار "حصدنا ٣ نقاط مهمة للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي اللقاء بفوز عريض بعد إضاعة أزارو وأيمن أشرف وناصر ماهر لفرص محققة".





واستطرد "ألوم على جماهير النادي الأهلي الهجوم على اللاعبين والفريق في الفترة الأخيرة، من خلال السوشيال ميديا، وأطالبهم بالوقوف خلف الفريق".





وأتم "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويحتاج للدعم في يناير ونتمنى أن يواصل الفريق انتصاراته في المباريات المقبلة".