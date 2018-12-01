ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد يوسف يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي عقب تخطي بتروجت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:08 م
عاجل.. محمد يوسف يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي عقب تخطي بتروجت
طباعة
علي نبوي
 
أكد محمد يوسف على المدير الفني المؤقت للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه على بتروجت بدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز".

وقال يوسف عقب نهاية اللقاء :"خضنا المباراة في ظروف صعبة جدا، وحققنا فوزا هاما كنا بحاجة إليه".

وأضاف "الفوز كان مهم جدا من الناحية النفسية للاعبين، بعد الخسارة أمام المقاولون العرب، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، والخروج من البطولة العربية".

وواصل "دفعنا في مباراة اليوم بعناصر لم تشارك في الفترة الأخيرة أمثال باسم علي وعمرو السولية وأحمد علاء وظهروا بمستوى مميز للغاية".

وأشار "حصدنا ٣ نقاط مهمة للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي اللقاء بفوز عريض بعد إضاعة أزارو وأيمن أشرف وناصر ماهر لفرص محققة".

واستطرد "ألوم على جماهير النادي الأهلي الهجوم على اللاعبين والفريق في الفترة الأخيرة، من خلال السوشيال ميديا، وأطالبهم بالوقوف خلف الفريق".

وأتم "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويحتاج للدعم في يناير ونتمنى أن يواصل الفريق انتصاراته في المباريات المقبلة".
المزيد عن: محمد يوسف كورة كرة رياضة بتروجت الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
2
x
17:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
3
x
17:00
1
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
1
x
17:00
2
برايتون
ساوثهامتون
2
x
19:30
2
مانشستر يونايتد
الدوري السعودي
الفتح
0
x
16:25
0
التعاون
الرائد
3
x
16:40
1
الباطن
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
0
x
21:45
0
فالنسيا
الدوري الإيطالي الدرجة A
فيورنتينا
0
x
19:00
3
يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
1
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
16:30
0
فرايبورج
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
0
x
21:00
0
مونبلييه
الدوري المصري الممتاز
بتروجيت
0
x
18:00
1
الأهلي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/1/2018 9:30:00 PM