إزالة 110 حالة تعدِ على أراضي زراعية جنوب الأقصر (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة المهندس محمد سليمان، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، استمرت لمدة يومين على التوالي.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها حجازي النحاس، ويوسف جلال نائبا رئيس المركز، وشعبان عباس نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوي مفتش فرقة إسنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة 110 حالة تعدِ بينهم 11 حالة في المهد، بقريتي طفنيس وسطيح بقرية كيمان المطاعنة.



ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر.

