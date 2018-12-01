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أستاذ مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن أعداد حاملي "الإيدز" في مصر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:20 م
أستاذ مناعة يفجر مفاجأة صادمة عن أعداد حاملي الإيدز في مصر
إيدز - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن أحدث التقارير الطبية تشير إلى عدد حاملي فيروس الإيدز على مستوى العالم يبلغ 36 مليون، ويوجد في مصر منهم 16 ألف حامل للفيروس.

وأشار "مصباح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يتوقع أن يكون عدد مرضى الإيدز في مصر أكبر من هذا العدد، نتيجة أن هناك مرضى لا يفصحون عن إصابتهم ويعالجون في الخارج.

وأضاف أن هناك أطباء يرفضون الكشف على مرضى الإيدز، على الرغم من أن الايدز أصبح سهل العلاج، منوها بأن المريض الذي يشفى من الإيدز عليه استخدام الواقي الذكري، كما يمكنهم الانجاب، كاشفا أن الأبحاث الطبية أثبتت مؤخرًا أنه يمكن عند السيطرة على المرض نهائيًا تتم العلاقة الزوجية بدون الواقي الذكري.
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