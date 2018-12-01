ننشر توصيات الورشة الرابعة للمجلس القومي للإعاقة (صور)













اختتمت الورشة الرابعة التي نظمها المجلس القومي للإعاقة، وخرجت بعدة توصيات في مقدمتها، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتوظيف المصطلحات الدقيقة الصحيحة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بدلاً من المصطلحات الخاطئة وكذلك لمنع استغلالهم في الأعمال الدرامية.





وجاءت التوصية الثانية بإعداد حملات تلفزيونية وصحفية توعوية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يمكن لغيرهم مساعدتهم.





أما التوصية الثالثة أن يتم إعداد أفلام تسجيلية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم فيها كممثلين من قبل المجلس ونشرها في مختلف القنوات التلفزيونية.





وتنص الرابعة على إلزام القنوات بعمل برنامج تلفزيوني خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ لمناقشة قضاياهم وحلها وكذلك مناقشة حقوقهم، وإلزام القنوات بتوفير مترجم إشارة في كل برنامج الصحف والقنوات بتوفير مساحات ومدد زمنية لموضوعات الإعاقة بالمجان.





وجاءت التوصية الخامسة بإعداد بروتوكول مع نقابة المهن التمثيلية؛ لإعداد أعمال درامية وموسيقية عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتغيير الثقافة المجتمعية عنهم .





وتنص التوصية السادسة على عقد ندوات تثقيفية للإعلاميين والصحفيين بشكل دوري ودائم، وتحويل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى منتدى عالمي سنوي كمنتدى شباب العالم.





أما التوصية السابعة أن يسلط الإعلام الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة دون الالتزام بالمسمى السنوي لكل عام.





وجاءت التوصية الثامنة بضرورة مخاطبة وزير التربية والتعليم لتخصيص فصل في كل مدرسة على الأقل لبدء عملية الدمج التدريجي للأشخاص ذوي الإعاقة.





وكان المجلس القومي لشئون الإعاقة قد نظم ورش عمل بعنوان "الإعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة" الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام .



