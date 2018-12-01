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كواليس نقل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز إلى مدريد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:40 م
كواليس نقل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز إلى مدريد
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وكالات
 
اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الظروف الخاصة المحيطة بمباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس 2018 بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، أدت للموافقة على قرار إقامة هذا اللقاء بمدريد في التاسع من ديسمبر(كانون الأول) الجاري، ببلد ليس عضوا في اتحاد اللعبة في أمريكا الجنوبية "كونميبول".


وأوضح متحدث من "فيفا" أنه "وفقاً للمادة 71 (الفقرة الرابعة) من لوائح الاتحاد الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المحيطة بهذه المسألة، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة مباراة الإياب من نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو برنابيو (معقل ريال مدريد) في العاصمة الإسبانية".


وأضاف المصدر أن هذا القرار "جاء بعد أن تعذر إقامة المباراة في تاريخها الأصلي الذي كان محدداً في 24 نوفمبر(تشرين الثاني)، لأسباب ذات طبيعة غير رياضية، وبعد أن اتخذ "كونميبول" قرار إقامة اللقاء على أرض محايدة".


لذلك، فإنه "عقب تقييم العديد من الخيارات، قرر كونميبول بشكل استثنائي أن تقام المباراة على أرض تابعة لاتحاد وطني غير عضو في "كونمبيول"، ووقع الاختيار على الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وبعدها، بحسب متحدث "فيفا"، "وافق الاتحادان الأوروبي والأرجنتيني للعبة، في ظل هذا الموقف الاستثنائي، على إقامة المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد".

وكان اللقاء تم تأجيله عقب اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي كانت تقل لاعبي بوكا جونيورز إلى ملعب مونومنتال، ما أدى إلى إصابة بعضهم.

المزيد عن: نهائي كأس ليبرتادوريس ريفر بليت بوكا جونيورز وريفر بليت بوكا جونيورز
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