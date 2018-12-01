الدوري السعودي - التعاون يعبر الفتح.. والرائد يهزم الباطن

تقدم فريق التعاون الى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الفوز على مضيفه الفتح 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.





وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الرائد على مضيفه الباطن 3 /1.





وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تقدم سيدريك أميسي من بوروندي بهدف للتعاون في الدقيقة 22 ثم أضاف الكاميروني ليندر تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 68.





الفوز رفع رصيد التعاون إلى 18 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد الفتح عند 13 نقطة في المركز الثامن.





وعلى ملعب نادي الباطن تغلب الرائد على صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وتقدم المقدوني فرحان حساني بهدفين للرائد في الدقيقتين التاسعة و25 وتكفل صالح الشهري بالهدف الثالث في الدقيقة 87 وجاء الهدف الوحيد لفريق الباطن عن طريق جدعان الشمري في الدقيقة 67.





وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد الباطن عند ثمان نقاط في المركز الرابع عشر.