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صحة المنوفية: إقبال كثيف على مبادرة 100 مليون صحة في اليوم الأول

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:29 م
صحة المنوفية: إقبال كثيف على مبادرة 100 مليون صحة في اليوم الأول
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حملة الكشف عن فيروس سي بدأت اليوم في المحافظ وهناك إقبال كثيف لدي المواطنين على الحملة.

وأضاف "الحفناوى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك فرق مدربة على أعلى مستوى تشارك في توقيع الكشف الطبي.

وأشار إلى أن العمل يسير بشكل منتظم في 233 وحدة صحية، وذلك لتوقيع الكشف على 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة في 776 نقطة كشف ما بين 440 نقطة صباحية،336 نقطة مسائية في مبادرة 100 مليون صحة.
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