صحة المنوفية: إقبال كثيف على مبادرة 100 مليون صحة في اليوم الأول

أكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن حملة الكشف عن فيروس سي بدأت اليوم في المحافظ وهناك إقبال كثيف لدي المواطنين على الحملة.





وأضاف "الحفناوى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك فرق مدربة على أعلى مستوى تشارك في توقيع الكشف الطبي.



