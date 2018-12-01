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عاجل.. بتروجت يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:02 م
عاجل.. بتروجت يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي
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علي نبوي
 

هدد فريق بتروجت بالانسحاب من مباراته أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب أزمة قميص المباراة والتي تفجرت قبل بداية اللقاء بنصف ساعة.


وهدد مسؤولو الفريق البترولي بعدم خوض المباراة في حالة لم يغير الأهلي قميصه الأساسي وهو الأحمر وخوض اللقاء بالزي البديل وهو الأزرق.


ويحاول مراقب المباراة حل الأزمة من خلال الحديث مع إداري فريق بتروجت وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي بدوره الأخير أكد أنه لا يمتلك الزي الاحتياطي.


شاهد بث مباشر للأزمة والمباراة من هنا:
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