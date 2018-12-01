مصر تفوز بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه

فازت مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه وذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر فى المحافل الدولية فى مجال إدارة الموارد المائية على كافة المستويات ونتيجة لمخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه بتفعيل دور المجتمع الدولى فى مجابهة التحديات المائية التى تواجه العديد من بلدان العالم من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.









وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تمثيل مصر فى المشاركة بهذه الدورة من وزارة الموارد المائية والري بوفد من المركز القومي لبحوث المياه برئاسة الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز وكل من الدكتور هشام مصطفي نائب رئيس المركز و الدكتور طارق السمان مدير معهد صيانة القنوات المائية والدكتور عمرو فضل مدير معهد بحوث المياه الجوفية والذي شارك في انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه يوم الجمعة في اطار الجمعية العمومية الثامنة للمجلس وذلك للتصويت لاختيار مجلس المحافظين الجدد لمدة ٣ سنوات في الفترة من 2019 حتي 2021 والمركز ممثلا فى رئيس المركز الذى كان من ضمن المرشحين لعضوية مجلس المحافظين فى المجمع الثاني والخاص بالجهات الحكومية.

و جاءت نتيجة التصويت بفوز المركز القومى لبحوث المياه ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى بمقعد لمصر فى المجمع الثاني لمجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه مما يعد تتويجا للدور المصرى والوزارة بالفوز بمقعد فى أحد المحافل الدولية فى علوم المياه وهو المجلس العالمي للمياه.



