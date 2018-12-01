"مودريتش" على بعد خطوة من تحقيق المجد

يبتعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، بخطوة واحدة فقط من صناعة التاريخ، و يبدو أنه سيرفع الكرة الذهبية لسببين اثنين.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الأول هو عدد الجوائز والألقاب والاعتراف الذي حظي به في العام الماضي وهو ما بدأ منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر قبل عام تقريبا، منذ ذلك الوقت لم يتوقف لوكا مودريتش عن العطاء ولم يمنعه شيء من تقديم كل ما لديه على أرض الملعب.





ويعود السبب الثاني إلى حقيقة أن الكرواتي القصير قد تمكن بالفعل من كسر الاحتكار الثنائي على الجوائز والذي فرضه ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو في العقد الماضي.



