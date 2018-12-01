"مودريتش" على بعد خطوة من تحقيق المجد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:51 معمر عبدالعزيز
يبتعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، بخطوة واحدة فقط من صناعة التاريخ، ويبدو أنه سيرفع الكرة الذهبية لسببين اثنين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن الأول هو عدد الجوائز والألقاب والاعتراف الذي حظي به في العام الماضي وهو ما بدأ منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر قبل عام تقريبا، منذ ذلك الوقت لم يتوقف لوكا مودريتش عن العطاء ولم يمنعه شيء من تقديم كل ما لديه على أرض الملعب.
ويعود السبب الثاني إلى حقيقة أن الكرواتي القصير قد تمكن بالفعل من كسر الاحتكار الثنائي على الجوائز والذي فرضه ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو في العقد الماضي.
ولم يتوقع الكثيرون أنه وبتواجد نجميّ البارسا ويوفنتوس على المستطيل الأخضر، أن يجرأ أي لاعبٍ على الإطاحة بهما وانتزاع التاج الذي يتشاركانه منذ عام 2008، لكن السقوط الكبير لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال في كأس العالم كان له تأثيره في اختيارات المصوتين.
ويبدو أن هذه اللحظة قد حانت. لأن المشجعين، المدربين، اللاعبين والصحفيين قد قاموا باختيار لوكا مودريتش فوق جميع اللاعبين لما قدمه منذ سبتمبر 2017 وحتى آخر أيام 2018.
الجدير بالذكر أن بعض الجوائز تُمنح بناءً على الموسم الرياضي 2017/2018 والبعض الآخر يكون تقييمه بناءً على السنة الميلادية، مثل جائزة الكرة الذهبية.
انتصار مودريتش سيعني أنه أول لاعب مولود في يوغسلافيا يفوز بجائزة الكرة الذهبية. وهو ما سيعني أيضا أنه سيكون اللاعب السابع في تاريخ ريال مدريد الذي يفوز بهذه الجائزة المرموقة.
لقد كسب مودريتش احترام وتقدير الجميع، لما يقدمه على أرض الملعب، بتواجده يلعب جميع زملائه بشكل أفضل ولطبيعته وعفويته، كل هذه الصفات وأكثر شكّلت من لوكا اللاعب المثالي والرياضي القدوة في كل موقف وأي لحظة.