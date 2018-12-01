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بريناكا شوبرا ونيك جوناس يتمان زفافهما بالهند

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:34 م
بريناكا شوبرا ونيك جوناس يتمان زفافهما بالهند
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أحمد جمال أحمد
 
تداولت وسائل الإعلام لقطات من وصول النجمة الهندية بريانكا شوبرا وخطيبها المغني الإنجليزي الشاب نيك جوناس لمطار مدينة جودبور استعدادا منهما للزفافهما المقرر إقامته الأحد المقبل.

واليوم أتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.
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