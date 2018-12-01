وزيرة الصحة تُطلق المرحلة الثانية من مسح فيروس سي في ١١ محافظة (صور)

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، من هيئة قناة السويس.





جاء ذلك بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، وعدداً من قيادات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الجهة المشرفة على "المبادرة".





وأشارت وزيرة الصحة أن المحافظات التي أطلقت فيها "المبادرة الرئاسية" اليوم 11 محافظة، هي كلاً من القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.





ووجهت وزيرة الصحة، خلال حفل إطلاق "المرحلة"، الشكر للفريق مهاب مميش، على دعمه للمبادرة، مؤكدة أنه لا يوجد مكان عبقري أكثر من هيئة قناة السويس لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية منه، مشددة على أن التاريخ سيتوقف كثيراً أمام الإنجازات التى تم تحقيقها في الهيئة، وأخرها حفر "القناة الجديدة" في عام واحد.





وأكدت أن العاملين بالقطاع الصحي يستلهمون روح الهمة والعزيمة والإصرار التي دائما ما يحملها المصريين، والتي ظهرت بجلاء خلال حفر قناة السويس الجديدة.





ووصفت وزيرة الصحة، فعاليات انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، وإقبال المصريين عليها بـ"بداية الخير".









ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفته بـ"القائد الكبير ذو الرؤية الواسعة" لما يتم فى عهده من إنجازات غير مسبوقة فى جميع القطاعات وخاصة القطاع الصحي، كما وجهت الشكر إلى الفريق مهاب مميش، على استقبال "الهيئة" لفعاليات إطلاق المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية".





وقالت، إن الدولة تُكافح في "المبادرة الرئاسية"، أكثر الأمراض التي عانى منها المصريين على مدى سنوات طويلة، واصفة أهداف "100 مليون صحة"، بالتحدي الكبير، والملحمة، ليس على مستوى مصر فقط، بل العالم بأسره.





من جهته، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك رؤية صائبة بالتركيز على بنيان المواطن المصري، وتأتى بنتائج إيجابية عبر عدة مبادرات بناءة، مشيراً إلى أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر .





وأضاف "مميش"، خلال كلمة له في حفل إطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 مليون صحة" في هيئة القناة، أن "الهيئة"، مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير المعدية سواء بالأفراد أو المستشفيات التابعة لها، مشدداً على أن جميع إمكانيات الهيئة مسخرة لصالح الدولة والمواطن المصري.





وأشاد رئيس "قناة السويس" بدعم وزارة الصحة والسكان للهيئة في كافة احتياجاتها الصحية، مشدداً على أن الوزارة لم تتأخر على الهيئة في شيء، والهيئة لا تتأخر عن الوزارة في أي مطالب لدعمها في أي وقت.





وفى ذات السياق تفقدت وزيرة الصحة يرافقها الفريق مهاب، ومحافظ الإسماعيلية، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، بوحدة الفيروسات الكبدية بهيئة قناة السويس، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، حيث تضم 3 كرافانات بهم كافة التجهيزات الطبية اللازمة للفحص.





وأشادت وزيرة الصحة بإقبال المواطنين على نقطة المسح، مشيرة إلى أنه منذ الصباح تردد على الوحدة 300 مواطن، كما تأكدت الوزيرة من تسجيل كافة بيانات المواطنين على التطبيق الإلكتروني للمبادرة، وتابعت دورة العمل.





كما تفقد الوفد مركز هيئة قناة السويس لعناية الأطفال ذوى القدرات الخاصة، وأكدت الوزيرة أن المركز يقدم خدمات جليلة للأطفال ما يدفع الوزارة لتقديم كافة الدعم اللازم له للقيام بمهامه على النحو المأمول، والارتقاء بخدماته.





وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن المصريين يقدمون للعالم مبادرة ١٠٠ مليون صحة كهدية للعالم ونموذج للمسوحات القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، مثلما قدمت من قبل قناة السويس الجديدة كهدية للعالم.





كما افتتحت الوزيرة والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية، وحدة بنك الدم بهيئة قناة السويس والتي تعمل على خدمة العاملين بالهيئة ومن المقرر أن تخدم محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقناة، كما تفقدت أقسام البنك المختلفة للتأكد من جودة الوحدات، وأشارت الوزيرة أن بنك الدم سيكون ضمن مبادرة المشروع القومي لتصنيع وتجميع البلازما ووجهت بإمداد البنك بكافة الأجهزة اللازمة لذلك.





وتفقدت الوزيرة نقطة مسح الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي تضم وحدتين مسح لإجراء الفحص للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، والتى تأكدت من انتظامها تماما، حيث تردد في اليوم الاول حوالي ٤٠٠ مواطن لإجراء الفحص حتى منتصف اليوم.





واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد وحدة صحة السبع بنات، وأثنى المواطنين على انتظام العمل فيها.





جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف فحص نحو ٨٤٤ ألف مواطن من أهالي محافظة الإسماعيلية عبر ٣١٥ فريق طبي يعملون فترتين صباحية ومسائية.



