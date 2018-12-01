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إحباط تهريب 40 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:29 م
إحباط تهريب 40 ألف قرص مخدر في الإسكندرية
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هبة عبد الحفيظ
 

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار.

 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية قيام "عبدالونيس م. ع" سائق مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 11 قضية "سرقة، ضرب، إتلاف"، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (40 ألف قرص مخدر)، وذلك أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار واستخدام السيارة في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: سائق امن اسكندريه 40 الف قرص مخدر
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