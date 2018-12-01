باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار ومبابي لموقعة بوردو

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على جاهزية الثنائي نيمار وكيليان مبابي لخوض لقاء بوردو المقبل والمقرر إقامته يوم غدٍ الأحد في الدوري الفرنسي.





وكان الثنائي نيمار ومبابي قد تعرضا لإصابة خلال لقاء فريقهم أمام ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



