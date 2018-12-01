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باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار ومبابي لموقعة بوردو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:27 م
باريس سان جيرمان يعلن جاهزية نيمار ومبابي لموقعة بوردو
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منى العوضي
 

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على جاهزية الثنائي نيمار وكيليان مبابي لخوض لقاء بوردو المقبل والمقرر إقامته يوم غدٍ الأحد في الدوري الفرنسي.


وكان الثنائي نيمار ومبابي قد تعرضا لإصابة خلال لقاء فريقهم أمام ليفربول في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال توخيل، في تصريحات صحفية: "أعتقد أن كيليان ونيمار يمكن أن يلعبان، إنهما يريدان اللعب، لكن عليّ أن أتحدث معهم قبل التدريب لمعرفة حالتهم البدنية".


كما أوضح توخيل أنه لم يحسم حتى الآن مسألة الحارس الذي سيبدأ أساسيًا أمام بوردو سواء كان جيانويلجي بوفون أو الفونس أريولا.


جدير بالذكر فأن باريس سان جيرمان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة بعد أول 14 جولة.

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