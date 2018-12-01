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الزمالك يطلب نقل مباراة المصري البورسعيدي إلى بتروسبورت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:57 م
الزمالك يطلب نقل مباراة المصري البورسعيدي إلى بتروسبورت
الزمالك والمصري
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هاني عصام
 

طلب مسئولو نادي الزمالك إقامة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

ويرغب مسئولو الزمالك في نقل المباراة إلى بتروسبورت بدلًا من إقامتها في برج العرب لتجنب الإرهاق لدى اللاعبين.

وينتظر مسئولو الزمالك موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بجانب موافقة إدارة المصري البورسعيدي وسط الاتصالات التي يقوموا بها مع سمير حلبية حاليًا.

 

وكان الزمالك قد ودع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري بعد الخسارة بركلات الترجيح.

 

 

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