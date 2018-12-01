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"الخطيب" يدعو مجلس الأهلي للتصويت على المدير الفني الجديد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:47 م
الخطيب يدعو مجلس الأهلي للتصويت على المدير الفني الجديد
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محمد الصو
 
دعا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى عقد جلسة طارئة مع باقي أعضاء المجلس، لبحث أساليب اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود بيبو، للقاهرة صباح غدٍ الأحد قادمًا من ألمانيا، عقب خضوعه لجراحه ناجحة لإزالة ورم من على الرقبة أثر على حركته بالشهور الماضية.

ويأتي اجتماع بيبو مع الإدارة، للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للأهلي، وأخذ رأي الأغلبيه في تعينه حسب السيرة الذاتية لكل مرشح.

وتوصل الأهلي، لاتفاق شبه مؤكد مع الأورجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي، ورامون دياز المدير الفني السابق لاتحاد جدة، إلا أن الأمر سيتم حسمه بالاجتماع المقبل.

كما يناقش المجلس مشكلة الثنائي محمد فضل وحسام غالي، والذين تقدموا باستقالتهم عقب تعين هيثم عرابي مديرًا للتعاقدات.

وكان الأهلي، أقال الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب الخروج من البطولة الإفريقية والعربية.
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