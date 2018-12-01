محافظ السويس يكلف رؤساء الأحياء بالنزول للشوارع في الصباح لمتابعة أعمال النظافة (صور)

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس علي رؤساء الأحياء ومسئولي الأحياء بالنزول للشارع صباحا لمباشرة العمل الميداني ومتابعة أعمال النظافة وإصلاح وتطهير الصرف الصحي ومراجعة وتغطية بالوعات الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشوارع، ومراجعة أعمدة الانارة وتأمين الكابلات الكهربائية المنتشرة عشوائيا، وخطوط مياه الشرب ومحطات المياه، والتدخل السريع لحل أي مشاكل بهذه القطاعات الحيوية بالتنسيق مع الجهات والمديريات المعنية.



بالمرافق، مشيرا الي ان باقي المديريات ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس والشركات والهيئات المختلفة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وباقي المرافق في الداخل والخارج.



وشدد المحافظ علي من يقصر في تنفيذ هذه التعليمات سيتم محاسبته وتحويله لجهات التحقيق، مؤكدًا علي القيادات التنفيذية بأهمية إتقان العمل من أجل تنمية السويس وخدمة شعب السويس.



وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بالمتابعة اليومية من خلال تقرير يومي مصور عن الأعمال التي تتم بالشوارع، وكلف أيضا إدارة الرقابة والمتابعة والمتابعة الميدانية بمراجعة كل مايتم علي مستوي الأحياء والقطاعات المختلفة وإعداد تقرير بذلك لمحاسبة المقصر وتحفيز المجد في العمل.



كما التقي المحافظ وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري الأدارات التعليمية الثلاث ونقيب المعلمين للتأكيد علي أهمية الأهتمام بالعملية التعليمية ومتابعة المدارس ومناقشة كافة الموضوعات والاقتراحات لحل اي مشاكل ترد باي مدرسة ونظافة المدارس في الداخل والخارج.



وتفقد المحافظ ومرافقيه المركز التكنولوجي بحي عتاقة، والتقي العاملين بالمركز، مؤكدًا علي أهمية سرعة انجاز الأعمال والمعاملة الطيبة للمواطن، وتقديم الخدمات والتفاعل مع المديريات والمراكز التكنولوجية بالاحياء والقطاعات الاخري لصالح المواطن السويسي.



جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقده المحافظ بحي عتاقة بحضورالدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة ووليد شوقى رئيس عتاقة ورؤساء وعدد من القيادات التنفيذية ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ومديري مديريات الخدمات ومديري الادارات الهندسية بالاحياء والشركة القابضة للصرف الصحي وقطاع كهرباء السويس وجهاز النظافة.