وزير الرياضة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ملاعب 185 مركز شباب

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة المسئولين بالوزارة عن ملف تطوير ملاعب كرة القدم بمراكز الشباب بسرعة الانتهاء من كافة الملاعب قيد التطوير داخل 185 مركز شباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وافتتاحها وتشغيلها في أول مارس 2019.

وأكد الوزير حرصه على متابعة أخر التطورات المتعلقة بتطوير ملاعب كرة القدم الجاري تطويرها، مشيرا إلى حرصه على تلبية رغبات ومتطلبات مراكز الشباب من أعمال تطوير أخري أو دعم للأنشطة حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأوضح الوزير أنه خلال جولاته التفقدية لمراكز الشباب في مختلف المحافظات يتم رصد مدى كفاءة الأنشطة والبرامج المقدمة في تلك المراكز وحصر الاحتياجات المطلوبة على أرض الواقع في خطوات فعلية لتحقيق رؤية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تعمل جذب الشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها من جانب، وتبنى مبادرات الشباب البناءة لتحقيق التنمية للمجتمع في شتى المجالات.





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