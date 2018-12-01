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وزير الأوقاف: أرباح الهيئة وصلت إلى 500%

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:11 م
وزير الأوقاف: أرباح الهيئة وصلت إلى 500%
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
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محمود الجلاد
 
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتفوقين من العاملين بهيئة الأوقاف، مضيفًا أنَّ أكاديمية الأوقاف ستقوم بتدريب جميع العاملين بالوزارة وليس الأئمة فقط؛ "لأننا في عالم يؤمن بالعلم ولابد من التدريب المستمر".

وأوضح "جمعة"، في اجتماع موسع معهم لتكريمهم بديوان الوزارة، أن الاستثمار العقاري الجاد يمكنه نقل الهيئة نقلة نوعية، موضحًا أنَّه "بفضل جهود العاملين بالهيئة والمحافظة حصدت الهيئة عوائد استثمارية بأرباح 500%.

وطالب الوزير، المهندسين العاملين بالهيئة بإنهاء كل المشروعات التي شارفت على نهايتها، موضحًا أنَّ هناك عدد ضخم سينتهي قريبًا وسيؤثر في دخل الهيئة بالايجاب، مستكملًا: "نأمل أنَّ تتجاوز أرباحنا مليار ونصف بعد أن ربحنا مليار و200 مليون العام الماضي".

وطالب الوزير، بتشكيل فريق متابعة بالهيئة لكل القضايا بمواعيدها ويسأل الإدارات عن القضايا ومتابعتها وما تم فيها، مبينًا أن هناك قضايا تحتاج لمكاتب محاماة كبيرة، متابعًا "لا مشكلة لدينا في ذلك وعلى اللجنة المتابعة مع مدير المديرية".
المزيد عن: هيئة الأوقاف مختار جمعة الأوقاف أخبار مصر
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