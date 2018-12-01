"بيسكوف" يكشف فحوى رسائل محامي ترامب السابق إلى الكرملين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مايكل كوين، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، كان يوجه إلى إدارة الكرملين أسئلة حول بناء مبنى بروسيا وطلب ترتيب اجتماع معها.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن عنوان بريدي الإلكتروني موجود على الموقع (موقع إدارة الكرملين) ونحصل كل أسبوع على عشرات الطلبات من رجال الأعمال والراغبين في المشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ والراغبين في إقامة اتصالات ما ومن المواطنين العاديين".

وأضاف: "طلبوا (ممثلو مايكل كوين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) تنظيم لقاء مع مدير الإدارة الرئاسية آنذاك (سيرغي) إيفانوف ومعي. واتصلت بهم الإدارة وسألت ما هي صلة أسئلتهم بإدارة الرئيس الروسي. وقالوا إنهم يريدون بناء مبنى" في موسكو.

وتابع أن ممثلي محامي ترامب "اختفوا" فورا بعد أن أعلنت إدارة الكرملين لهم أنها لا تقوم بحل مثل هذه المسائل ودعتهم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ.

كما عرض بيسكوف للصحفيين عددا من الرسائل بهذا الخصوص، التي وصلت إلى بريده الإلكتروني.