شاهدي.. "إيفانكا" تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة

خطفت "إيفانكا"، ابنة رئيس أمريكا دونالد ترامب الأنظار بأناقتها الساحرة عندما وصلت لقمة "G20" للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.





وارتدت إيفانكا البالغة من العمر 37 عاما، فستانا أسود عليه نقوشات بيضاء، واعتمدت في إطلالتها على حقيبة يد وحذاء أبيض من الجلد، ليكون هناك تناسق جميل، خاصة أنها تتمتع بجسم ممشوق وقامة طويلة.



