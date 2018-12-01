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شاهدي.. "إيفانكا" تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:00 م
شاهدي.. إيفانكا تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة
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خطفت "إيفانكا"، ابنة رئيس أمريكا دونالد ترامب الأنظار بأناقتها الساحرة عندما وصلت لقمة "G20" للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وارتدت إيفانكا البالغة من العمر 37 عاما، فستانا أسود عليه نقوشات بيضاء، واعتمدت في إطلالتها على حقيبة يد وحذاء أبيض من الجلد، ليكون هناك تناسق جميل، خاصة أنها تتمتع بجسم ممشوق وقامة طويلة.

وفي وقت لاحق، ارتدت إيفانكا بلوزة وبنطلون من اللون الأبيض، واعتمدت حقيبة يد صغيرة وحذاءا أسود، وذلك خلال استقبالها مع زوجها من قبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وزوجته جوليانا عواضة لدى وصولهما إلى مسرح كولون لحضور حفل في بوينس آيرس.
شاهدي.. "إيفانكا" تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة
شاهدي.. "إيفانكا" تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة
شاهدي.. "إيفانكا" تخطف الأنظار خلال قمة العشرين بإطلالة ساحرة
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