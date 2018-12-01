تعرف على أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، أمس الجمعة، فعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، شملت تكريم فرق رياضية، وطلاب متفوقين، وأطفال من حفظة القرآن الكريم، وتقديم دعم مادي لطلاب المدارس، وتنظيم بطولات رياضية، وذلك في محافظات القاهرة، والإسماعيلية، والفيوم، فيما يعتزم الحزب تنظيم فعاليات أخرى، اليوم السبت من بينها افتتاح منافذ لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة في الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.





ففي محافظة القاهرة، نظم الحزب حفلًا لتكريم عدد من الفرق الرياضية لكرة القدم التابعة لأكاديميات أندية "الزمالك، طلائع الجيش، الإسماعيلي" بملعب محافظة القاهرة بمدينة السلام، كما نظم حفلًا لتكريم الطلبة المتفوقين بمركز شباب باب الشعرية، جرى خلاله تقديم دعم مادي لـ200 من طلاب مدارس الإدارة التعليمية بباب الشعرية، فيما يعتزم تنظيم فعالية لافتتاح مقر جديد بشارع السوق في منطقة الأميرية اليوم.





وفي محافظة الإسماعيلية، نظم الحزب احتفالية بمقر أمانة مركز الإسماعيلية، جرى خلالها تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم بقرية أبوعطوة دائرة المركز.





وفي محافظة الفيوم، نسق الحزب مع مديرية الشباب والرياضة، في محافظة الفيوم لتنظيم بطولة شمال الصعيد للعبة كمال الأجسام بنادي النصر الرياضي بمدينة طامية بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتكفل بنفقات الحكام وميداليات البطولة.





وأعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه افتتاح معرض لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة الفيوم بمشاركة محافظ الإقليم، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، في أول ديسمبر الجاري.





ونظم الحزب قافلة طبية في مختلف التخصصات بقرية بني خالد بمركز سمالوط في محافظة المنيا، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمقر نقابة المعلمين بالمنيا.





وفي محافظة أسيوط، يعتزم الحزب تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية خلال الفترة من 1 ديسمبر 2018 حتى 13 يناير 2019 في محافظة أسيوط.



