"شعراوي": نستهدف إحياء بورسعيد ثقافيًا وسياحيًا وتجاريًا لاستعادة مركزها

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد وتحقيق أحلام المواطنين.

وأعرب الوزير، عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وإحداث طفرة في كافة القطاعات وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية.

واختتم الوزير كلمته معربًا عن تطلعه بأن يخرج هذا الملتقى بتوصيات لزيادة النشاط الصناعي بالمحافظة وإحياء المدينة ثقافيًا وسياحيًا وتجاريًا لاستعادة مركزها كقبلة ثقافية وسياحية بين مدن البحر المتوسط، بالإضافة إلى وضع خطة عمل محددة وبرامج ومشروعات يمكن أن يتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص لتعظيم حركة الاستثمار في بورسعيد، مؤكدًا على ضرورة متابعة مخرجات المؤتمر وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكيها تمثل فيها الأطراف المختلفة تحت مظلة ورعاية وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم السبت في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان ( الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة ) والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من كبار المسئولين.