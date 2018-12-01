"الصين" تحسم الأمر في قضية تغيير الحمض النووي للأجنة

حسمت السلطات الصينية الأمر في قضية تغيير الحمض النووي للأجنة، عن طريق إيقاف جميع الأنشطة العلمية والبحثية للعالم الصيني الذي عدل لحمض النووي لجنين.





وتقوم التجربة الأخيرة التي أجراها، هوجي يانكوي، على تعطيل جينات مسؤولة عن استقبال فيروس الإيدز عند انتقاله لجسم الإنسان، ما يجعل المولود الجديد أكثر مقاومة للفيروس الخطير.





وواجهت التجربة عقب الإعلان عنها، سيلا من الاحتجاجات والتساؤلات داخل وخارج الصين، في حين تحدث نائب رئيس الوزراء الصيني للعلوم والتكنولوجيا، شو نانبينغ، قائلا: "التجربة تشكل خرقا صارخا لقوانين الصين، كما أنها تتناقض تماما مع الأخلاق والقيم الأكاديمية".





وأضاف المسؤول الحكومي أن رئاسة الوزراء أمرت السلطات المعنية بإيقاف جميع الأنشطة العلمية للباحث ولكل المشاركين في التجربة. كما أشار نانبينغ عن احتمال معاقبة القائمين على المشروع العلمي، تبعا لنتيجة التحقيقات النهائية.



