قاد حرب تحرير الكويت وخسر أمام كلينتون.. أبرز المحطات في مشوار جورج بوش الأب

أعلن نجل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، وفاة والده الذي كان يعاني من عدة أمراض، اليوم السبت، عن عمر يناهز 94 عاما.

من هو جورج بوش الأب؟

أصبح جورج بوش الأب الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة، بعدما عمل لمدة ثماني سنوات كنائب للرئيس رونالد ريغان من عام 1981 إلى 1989.

وعلى الرغم من وصول شعبيته إلى 90% بين الأمريكيين، اتُهم بوش الأب بإهمال الشؤون الداخلية، وخسر الانتخابات الرئاسية أمام بيل كلينتون عام 1992.

أبرز محطات حياته:

ولد جورج هربرت واكر بوش، في 12 يونيو 1924 في ميلتون، ماساتشوستس، وهو سياسي أمريكي، وشغل الرئاسة الأمريكية من عام 1989 إلى 1993.

قاد التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت في فبراير 1991 وطرد القوات العراقية.

ولكن المشاكل الاقتصادية الداخلية التي عانت منها أمريكا في عهده تسببت بفشله في انتخابات الرئاسة لولاية ثانية عام 1992.

ومنذ عام 2000، أصبح يشار إليه باسم "جورج هـ. و. بوش" أو "بوش 41" أو "بوش الأكبر" أو "جورج بوش الأب" لتمييزه عن ابنه الأكبر جورج دبليو بوش الذي أصبح الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة بعد انتخابات عام 2000.

تخرج من أكاديمية فيليبس أندوفر، وهي مدرسة داخلية حصرية في ماساتشوستس، عام 1942.

انضم إلى البحرية كطيار مقاتل في الحرب العالمية الثانية بين عامي 1942 و1945، وأصبح أصغر طيار في البحرية الأمريكية في ذلك الوقت.

وفي عام 1945 تزوج بربارة بيرس، التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاماً في أبريل الماضي.

- 1948: دخل جامعة ييل، وتخرج منها مع شهادة في الاقتصاد.

- 1954: أصبح رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة هاريس، تكساس.

- 1966: فاز بوش الأب في انتخابات مجلس النواب.

- 1971: عينه الرئيس ريتشارد نيكسون بوش سفيراً لدى الأمم المتحدة عام 1971.

- 1974: عينه الرئيس جيرالد فورد سفيراً في جمهورية الصين الشعبية.

- 1976: عينه فورد مديراً لوكالة المخابرات المركزية.

- 1980: ترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لكن بطاقة الترشيح ذهبت للمرشح رونالد ريغان. وأصبج جورج بوش نائباً للرئيس.

- 1989: أدى جورج بوش اليمين الدستورية كالرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة.

- 1990: الرئيس العراقي صدام حسين يغزو الكويت الغنية بالنفط. بوش يدين الغزو ويحشد ائتلافاً من 32 دولة لتحرير الكويت.

- 1991: طائرات التحالف تهاجم العراق. يبدأ الهجوم البري لإجبار القوات العراقية على الخروج من الكويت في 24 فبراير.

- 1992: خسر الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي بيل كلينتون.

- 1993: غادر بوش منصبه وأسس مكتبته الرئاسية في عام 1997، وكان نشطاً في مختلف الأنشطة الإنسانية، وأغلبها قام بها مع بيل كلينتون.

- 2000: انتصار جورج ووكر بوش في انتخابات الرئاسة، وأصبح بوش وابنه ثاني أب وابن يتوليان منصب الرئيس، بعد جون آدمز وابنه جون كوينسي آدمز.

وتولى ثاني أبنائه جيب بوش منصب الحاكم الثالث والأربعين لولاية فلوريدا (1999-2007) وسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة فى عام 2016.

وهكذا فإن جورج بوش الأب خلال معظم مسيرته الرئيسية كان يركز على الشرق الأوسط. وحين غزا صدام حسين الكويت في أوائل التسعينات أعلن بوش أنه سيحرر الكويت، وهكذا بدأت حرب الخليج التي فاز بها بسرعة في تحالف عالمي بقيادتين أمريكية وسعودية.

وقد أنهى التحالف الدولي الحرب وأعاد الكويت لأهلها. وبسبب هذا النجاح العسكري كان الأمريكيون يحبون رئيسهم ولكن المشاكل الإقتصادية سببت فشله في الانتخابا الرئيسي عام 1992 الذي غلبه فيه الرئيس بيل كلينتون.