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'الفصل زي البيت ممنوع الشوز'.. سر تواجد 'الكروكس' بالمدرسة المصرية اليابانية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:43 ص
'الفصل زي البيت ممنوع الشوز'.. سر تواجد 'الكروكس' بالمدرسة المصرية اليابانية
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ريم محمود تصوير علي فهيم
 
"الفصل زي البيت مينفعش ندخل بالشوز" بهذه الجملة فسرت إحدى معلمات رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بالعبور سر تواجد "الكروكس" على أبواب الفصول، حيث تمتليء أبواب الفصول بركن يوجد فيه "كروكس" وذلك لتعليم الأطفال النظافة والتعامل مع الفصل مثل التعامل مع البيت ويجب الحفاظ عليه. 

وكان قد استقبل طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالعبور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتورة سحر مصر وزيرة الاستثمار، حيث من المقرر أن يحضر وزير التربية والتعليم الاحتفال الرسمي للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور بحضور وفد ياباني .
'الفصل زي البيت ممنوع الشوز'.. سر تواجد 'الكروكس' بالمدرسة المصرية اليابانية
'الفصل زي البيت ممنوع الشوز'.. سر تواجد 'الكروكس' بالمدرسة المصرية اليابانية
المزيد عن: مدارس فصول اليابان المدرسة اليابانية أخبار مصر
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