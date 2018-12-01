'الفصل زي البيت ممنوع الشوز'.. سر تواجد 'الكروكس' بالمدرسة المصرية اليابانية

"الفصل زي البيت مينفعش ندخل بالشوز" بهذه الجملة فسرت إحدى معلمات رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بالعبور سر تواجد "الكروكس" على أبواب الفصول، حيث تمتليء أبواب الفصول بركن يوجد فيه "كروكس" وذلك لتعليم الأطفال النظافة والتعامل مع الفصل مثل التعامل مع البيت ويجب الحفاظ عليه.



