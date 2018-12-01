حكايات اليوم.. ترشيح هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية.. ورحيل "بنت الشاطئ"

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، الأول من ديسمبر، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما تحل ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم هي؛ ميلاد الكاتب المصري قاسم أمين، واليوم العالمي للإيدز، وعملية القدس الغربية المزدوجة.

صدور العدد الأول من جريدة المؤيد

وفي مثل هذا اليوم الموافق الأول من ديسمبر، صدر العدد الأول من جريدة المؤيد عام 1889م، والتي أسسها مصطفى كامل، وتولى رئاسة تحريرها علي يوسف بعد وفاة الشيخ أحمد ماضي أبو العزائم.

وكانت الجريدة تعد في هذا الوقت ضمن أهم الجرائد في الوطن العربي حتى توقف إصدارها.

عملية القدس الغربية المزدوجة

وفي عام 2001م، نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحماس – عملية عسكرية تفجيرية مزدوجة في القدس الغربية، حيث قام الاستشهاديان أسامة بحر ونبيل حلبية من شرق القدس، من تنفيذ العملية وتفجير سيارة مفخخة أسفل شارع بني هودا قرب ساحة صهيون.

ونفذت انفجارًا ثانيًا على بعد نحو 50 مترًا من الشارع نفسه، لتتسبب العملية في مقتل 11 صهيونيًا وجرح أكثر من 190 آخرين.

ترشيح هيلاري كلينتون لمنصب وزير الخارجية

أما في عام 2008م، فقد أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، اختياره لمنافسته بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، لتتولى منصب وزير الخارجية.

وبذلك أصبحت "كلينتون" هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب بعد كلًا من مادلين أولبرايت وكونداليزا رايز.

ميلاد قاسم أمين

وفي عام 1863م، ولد الكاتب المصري الكبير قاسم أمين بمدينة الإسكندرية، لأب تركي وأم مصرية من صعيد مصر، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة ليقيم في حي الحلمية الأرستقراطي، وكان أول متخرج يعمل بعد تخرجه من مدرسة الحقوق بفترة قصيرة في المحاماة.

كان لـ "أمين" فكر مختلف، حيث أقام مبدأ الحرية والتقدم على أسس من الثقافة المسلمة، وكان من المؤيدين للإمام محمد عبده في الإصلاح، وكان حريصًا على البحث عن العلل الاجتماعية التي تعتري المجتمع المصري وتناول العديد من قضايا المرأة في كتبه ونال هجومًا كبيرًا بسبب آرائه الجدلية في هذا الوقت.

رحيل "بنت الشاطئ"

وتوفيت في هذا اليوم عام 1998م الكاتبة والمفكرة المصرية عائشة عبدالرحمن والملقبة بـ "بنت الشاطئ".

وكانت قد رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 86 عامًا إثر إصابتها بسكتة قلبية، تاركة خلفها العديد من المؤلفات التي بلغ عددها أكثر من 40 كتابًا في الدراسات الأدبية والإسلامية والفقهية والتاريخية.

اليوم العالمي للإيدز

بدأ إحياء هذه المناسبة سنويًا منذ عام 1987م، بعد قرار من منظمة الصحة العالمية لتخصيص هذا اليوم الأول من ديسمبر، للتوعية بمخاطر المرض ومخاطر انتقال الفيروس المسبب له، عن طريق استعمال الأدوات الحادة الملوثة أو من خلال الممارسة الجنسية.

ويعاني مرضى الإيدز في المجتمعات من التمييز والاضطهاد في كثير من الأحيان لإصابتهم بالمرض الخطير الذي تزايدت معدلاته في دول العالم النامي بشكل أكبر.

ووفقًا لإحصاءات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، فإن عدد المصابين بالفيروس قد وصل إلى 380 ألف شخصًا في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وحسبما ذكرت تقديرات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، فإن 5% فقط من مرضى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصلون على العلاج اللازم للمرض.



