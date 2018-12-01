بمناسبة اليوم الوطنى الـ47.. دفعة جديدة من القروض والمساكن في أبوظبي

بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم.

وقال للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: أمرنا بصرف الدفعة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيها الدولة فرحة يومها الوطني الـ 47"، مؤكداً أن "سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى للقيادة الحكيمة".