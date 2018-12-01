"الأرصاد": أمامنا 20 يوما على بداية الشتاء.. و"متخففوش الملابس"

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، ومدينتي حلايب وشلاتين.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أننا سنشهد هدوء للرياح، عدا السواحل الشمالية، وهو ما يجعل حركة الملاحة تشهد اضطراب في السواحل الشمالية، منوهًا بأننا أمامنا 20 يوم على بداية فصل الشتاء رسميًا.



