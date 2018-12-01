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"الأرصاد": أمامنا 20 يوما على بداية الشتاء.. و"متخففوش الملابس"

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
الأرصاد: أمامنا 20 يوما على بداية الشتاء.. ومتخففوش الملابس
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أننا سنشهد هدوء للرياح، عدا السواحل الشمالية، وهو ما يجعل حركة الملاحة تشهد اضطراب في السواحل الشمالية، منوهًا بأننا أمامنا 20 يوم على بداية فصل الشتاء رسميًا.

وناشد المواطنين عدم تخفيف ملابسهم، حيث ستنخفض معدلات درجات الحرارة الصغرى والكبرى خلال الفترات القادمة، محذرًا من وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.
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