تعليق صادم لـ رانيا يوسف على فستانها الفاضح في القاهرة السينمائي

قالت الفنانة رانيا يوسف، في أول رد على الهجوم الذي تعرضت له بسبب الفستان الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة، والذي وصف بـ"الفاضح"، إن الظهور بفساتين جريئة أمر معتاد في المهرجانات العالمية، ومهرجان القاهرة يحمل الصفة الدولية، لذا يجب أن نكون عالميين بصيحات وموديلات عالمية.





وأضافت، في تصريحات صحفية أن الجدل حول الفستان والانتقادات العنيفة التى تعرضت لها أمر طبيعي وعادي، وستأخذ وقتها، مشيرة إلى انبهار الجمهور بالشخصيات العالمية مثل كيم كارديشيان وجنيفير لوبيز ومايا دياب وهيفاء وهبي، متسائلة "هي المصرية أقل من دول؟".





وعن رد الفعل العنيف على فستانها، قالت، "طبيعى إن الناس تبقى مخضوضة شوية، بس إحنا مش هنستخبى ونخبي راسنا في الرمل، دلوقتِ الدنيا مفتوحة، والتكنولوجيا مخلتش حاجة، وكل الصيحات يراها الجميع، لكن ردود الأفعال عنيفة لأن المصورين بياخدوا اللقطات من زوايا معينة، ودي مشكلتهم".





وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف، فاجأت جمهورها بإطلالة فاضحة في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40.