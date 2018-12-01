وزير الثقافة تترأس وفد مصر في افتتاح فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية

ترأس الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وفد مصر المشارك فى احتفالات مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية والتى تقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس وتنطلق الاحد 2 ديسمبر باسبوع ثقافى مصرى حيث اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليكسو) مدينة وجدة خلفاً لمحافظة الاقصر لتحمل اللقب طوال عام 2018.

وأكدت عبد الدايم، أن حرص وزارة الثقافة والاتصال المغربية على بدء الاحتفالات بفعاليات مصرية يبرز تميز مفردات قوتنا الناعمة كما يعكس تأثيرها الفريد على الحراك الفكرى والفنى بين الاشقاء العرب واشارت ان الفعاليات تتضمن عروضاً تجمع عناصر ابداعية متنوعة حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية بدار الاوبرا امسية لروائع الطرب يحييها كل من محمد الخولى، مروة حمدى، مصطفى النجدى ونهاد فتحى، إلى جانب معرضاً للفنون التراثية التقليدية.





كما يلتقى عدد من المفكرين والادباء مع نظرائهم المغاربة فى ندوات فكرية تتناول الثقافة العربية وهويتها وهم الدكتور سعيد المصري أمين المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ، الدكتورة هالة البدري ، الشاعرة عزة بدر وتدير اللقاء الدكتورة لطيفة المسكيني بالاضافة الى حوار موسيقى مشترك وعرض لفرقة الاقصر للفنون الشعبية.





يشار ان مبادرة عاصمة الثقافة العربية جاءت على غرار عاصمة الثقافة الأوروبية حيث تم إقرار مشروع العقد العربي للتنمية الثقافية الذي قدمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر 1988 والذى تبنى بدوره اختيار العواصم الثقافية العربية ودعم ترشيحها لدى منظمة اليونسكو.





بدأت التجربة بإعلان القاهرة عاصمة للثقافة العربية عام 1996 وتنظم كل مدينة تحظى بهذا اللقب العديد من الأنشطة الرامية إلى النهوض بالعمل الثقافي العربي المشترك مثل المعارض وورش العمل والأسابيع الثقافية والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.