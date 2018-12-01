العربية نت - السعودية |شاهد محمد بن سلمان يحضر مسرحية أرجنتينية

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على الرغم من بعض الخلافات بشأن التجارة العالمية والهجرة وتغير المناخ، التي تخيم على قمة الدول العشرين التي انطلقت الجمعة في بوينس آيرس وتستمر حتى السبت، إلا أن زعماء أكبر الاقتصادات العالمية تمكنوا من التعرف على بعض الجوانب الفنية والحرفية الأخرى للأرجنتين، البلد المضيف.

وفي هذا السياق، أقيمت فعالية ثقافية في مسرح كولون في العاصمة الأرجنتينية، مساء الجمعة، حضرها زعماء الدول المشاركة في القمة، وأكثر من 1000 شخصية مرموقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي فيديو من أمام مسرح كولون، التقطت مشاهد للأمير محمد بن سلمان يدخل لحضور الفعالية.

كما ظهر في مقاطع أخرى، يقف مصفقاً للعرض المسرحي الذي امتد 35 دقيقة، وقدمه 84 راقصاً و75 موسيقياً على "مسرح كولون" الشهير في بوينس آيرس.

يشار إلى أن هذا المسرح العريق بني عام 1908، ويصنف كواحد من أفضل 5 مسارح و3 دور أوبرا في العالم.

أما المسرحية التي أسرت الحضور، فكانت في مجملها عن الأرجنتين وتراثها ومسيرتها وثرواتها الطبيعية ومكونات شعبها، وما تزخر به من تقدم حقيقي.

وقد نالت إعجاب الحاضرين، الذين وقفوا مصفقين، محيين الرئيس الأرجنتيني الذي دمعت عيناه.