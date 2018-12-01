مجلة أمريكية تتهم أوروبا بمحاولة إنقاذ الملالي في إيران

إتهمت مجلة "ويكلي ستاندارد" الأمريكية، أوروبا بمحاولة إنقاذ سلطات الملالي في إيران، من تأثيرات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إقتصاد بلادهم .

وأستنكرت المجلة إصرار صناع القرار الأوروبيين ومحاولاتهم المستميتة لإنقاذ نظام الملالي الذي يمر بمنحدر السقوط، في الوقت الذي يخاطر فيه الإيرانيون بحياتهم للتعبير عن غضبهم من النظام.

وسخرت من هؤلاء بقولها: إن البعض لا يستطيع التخلي عن خيال عهد أوباما بأنه إذا سمحنا للنظام بالاستفادة من التجارة الدولية، فسيتوقف عن تهديد الشرق الأوسط. واستغربت المجلة في مقال نشرته أخيرا، هذا الموقف الأوروبي في استمرار العلاقة مع إيران ورأت أنه نادرا ما تحاول دول ما جاهدة الحفاظ على المنافع الاقتصادية لدولة تقوم بعمليات إرهابية على أراضيها. وعبرت عن دهشتها من قيام أوروبا بمواجهة قوة نظام العقوبات، بينما تنسحب الشركات متعددة الجنسيات من السوق الإيرانية.

وأكدت أن المسار الأكثر حكمة بالنسبة لأوروبا هو التوقف عن دعم قادة إيران رعاة الإرهاب، والتعاون مع جهود الأمريكيين للتوصل إلى صفقة أفضل بحيث لا تتجاهل النشاط الإيراني غير النووي الخبيث. وختمت المجلة بالقول: إنه في مرحلة ما، يجب إجبار طهران على الاختيار بين تصدير الإرهاب والابتزاز النووي من ناحية، وإنفاق الموارد من أجل شعبها من جهة أخرى.