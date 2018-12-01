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هل هي كبوة يمر بها الزمالك أم مستواه الطبيعي؟ "الأهلاوية" يجيبون

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:46 ص
هل هي كبوة يمر بها الزمالك أم مستواه الطبيعي؟ الأهلاوية يجيبون
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ندى شعبان
 

لم يمض وقت طويل بعدما ودع نادي الزمالك بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على يد الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في مباراة أختلف الكثيرون في فهم معني الخسارة أمام "سيد البلد"، في ظل المستوي الجيد الذي يقدمه الأبيض في بطولة الدوري.

وبدأ جماهير الأبيض بالعتاب على بعض اللاعبين الذين قصروا في أداء واجبهم خلال أحداث المباراة ونغمة ضياع الفرص التي مكنت الاتحاد من أخذ مبتغاه من المباراة.

وأصبح الجميع يتحدث عن أن الهزيمة جاءت في الوقت المناسب لتكون بمثابة الضربة على الرأس حتى يعود الفريق للمسار الصحيح ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها الأبيض من جديد.

وتحدث الجزء الآخر بأن الأبيض يمر بكبوة وقادر على تخطي خروجه من البطولة العربية سريعًا ليعود من جديد ويستعد لإحراز البطولات كما أشار البعض بأنه موسم القلعة البيضاء.

ولكن الذي أثار دهشة الجميع الطريقة التي علق بها جماهير الأهلي على خروج الأبيض والتي أثارت غضب متابعي السوشيال ميديا، بعدما دونت أن " الزمالك يعلن أن الانتصارات التي مضت كانت بمثابة كبوه يمر بها وبعد الخسارة اليوم أعلن عن عودته لمستواه الطبيعي .

في إشارة منهم أن ما حدث ليس بجديد على القلعة البيضاء وأن ما هو إلا أمر طبيعي غاب لفترة رافقهم فيها الحظ وأطلق جماهير الأحمر على تلك فترة الانتصارات بأنها هى "الكبوة" الحقيقية.

ولكن من المُسلم به أن نادي الزمالك والأهلي من كبار الكرة المصرية ولكل منهم انجازات وكبوات يمرون بها ولكن في نهاية المطاف يكون كلًا منهم قادر على تجاوز تلك المحنة، دون الإلتفات لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
المزيد عن: كأس زايد للأندية الابطال رياضة الزمالك الاهلي الاتحاد السكندري الاتحاد
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