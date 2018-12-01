موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة





يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره نادي فالنسيا، يوم السبت 30 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب السانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





ويرغب ريال مدريد في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم، خاصة بعد الخسارة الثقيلة من نادي برشلونة بخماسية.





ومن المقرر ان يذاع لقاء ريال مدريد وفالنسيا بالجولة الرابعة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.





ونجح نادي ريال مدريد في جمع 20 نقطة في 13 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز السادس.





كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.



