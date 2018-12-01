موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة





يستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق بتروجت اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتُلعب مباراة الأهلي وبتروجت على استاد "الجيش بالسويس"، وذلك اليوم السبت والموافق 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.





وستنقل مواجهة بتروجت والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.





ويحتل نادي بتروجت المركز الخامس عشر وفي رصيده 15 نقاط، في المقابل يقع فريق الأهلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.





ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي وبتروجت في الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.



