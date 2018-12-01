ممثل شهير يعلن نبأ حزينا لجمهوره

بعد مرور أكثر من 4 عقود و8 أفلام، أعلن الممثل الأمريكي الشهير، سيلفستر ستالون، اعتزاله تجسيد شخصية "روكي"، بشكل نهائي، التي تعد من أشهر شخصياته على شاشة السينما.





وفي مقطع فيديو له شاركه عبر حسابه على "إنستغرام"، قال الممثل البالغ 72 عاما، إنه مستعد الآن لاعتزال شخصية "روكي"، وأوضح أن آخر ظهور لها في الجزء الثاني من فيلم "كريد"، الذي طرح في السينمات مؤخرا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



