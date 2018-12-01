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موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري المصري ومشاهدة البث المباشر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 04:22 ص
موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري المصري ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي بتروجت، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

ويقع نادي الأهلي في المركز الأخير ومعه في رصيده 11 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويستضيف ملعب "الجيش بالسويس" مباراة الاهلي مع بتروجت، وذلك يوم السبت والموافق 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الأهلي وبتروجت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري المصري مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي.

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