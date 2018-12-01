عملية جراحية و نقلة وظيفية.. مخلفات الحادثة الارهابية بالقصرين

تعرضت دورية أمنية وسط مدينة القصرين مساء أول أمس الخميس، إلى طلق ناري من مجهولين لاذوا بالفرار عن طريق دراجة نارية، لتتحول تعزيزات أمنية على عين المكان و تقوم بعمليات تمشيط واسعة بحثا عنهم.





وقد أصاب رصاص الإرهابيين أحد المدنيين ، إصابة على مستوى الوجه، حيث كان مارا من المكان و هو أعزل، ليتدخل إثر ذالك عدد من أهالي القصرين لتقديم العون له و يتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.



- عملية جراحية ناجحة و الحالة مستقرة:

خضع يوم أمس الجمعة 30 نوفمبر 2018، المواطن الذي أصيب بطلق ناري من الإرهابيين بالقصرين، إلى عملية جراحية في قسم جراحة الفم والفك والوجه.

وقد أجريت العملية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس، و كلّلت بالنجاح، و حالة المصاب مستقرة حاليا.





- 4 ساعات تحت العملية و أسبوعين نقاهة:





في تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمد هادي عبد المولى رئيس قسم جراحة الفم والفك والوجه بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس، بأن العملية دامت 4 ساعات، في حين أن فترة النقاهة سوف تستغرق بين الأسبوع والأسبوعين.





و أضاف عبد المولى في ذات التصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المؤشرات الأولية بعد العملية المجراة على الفكّ الأسفل للمصاب، تعد "إيجابية جدّا حيث وقع التحكم في الأضرار التي خلّفها الطلق الناري وتثبيت العظم".





- والي صفاقس يطمئن على حالة المواطن المصاب:





إثر انتهاء العملية التي استغرقت 4 ساعات، قام الدكتور محمد هادي عبد المولى رئيس قسم جراحة الفم والفك والوجه بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس، بتو جيه رسالة إلى والي صفاقس عادل الخبثاني، دعاه فيها إلى التدخّل العاجل قصد توفير الموارد البشرية اللازمة في قسم الفم والفك والوجه.





و تحول الوالي للمستشفى للإطمئنان على حالة المواطن المصاب، رفقة عدد من الإطارات الجهوية والصحية.





- نقلة رئيس المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين:





قررت وزارة الداخلية أمس، نقل رئيس المصلحة الجهوية المختصة التابعة للمصالح المختصة بإقليم الأمن الوطني بالقصرين، بعد أشهر قليلة من تعيينه.





و حسب ما أفاد به موقع 'موزاييك'، فإنه قد تم نقله إلى ولاية جندوبة على خلفية العملية الإرهابية التي شهدها حي المنار بالقصرين.





و يجدر التذكير، بأن دورية أمنية وسط مدينة القصرين، كانت قد تعرضت على الساعة 20:40 من مساء يوم أول أمس الخميس 29 نوفمبر 2018، إلى طلق ناري أسفر عن إصابة أحد المدنيين (32 سنة، أصيل الجهة) كان مارا من المكان، وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، في حين لم تسجل أية إصابة في صفوف الأمنيين، ولا تزال الوحدات الأمنية والعسكرية بصدد تمشيط المنطقة.