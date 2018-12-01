عاجل| "بتسهيلات غير مسبوقة".. تفاصيل الحصول على "تمويل عقاري" لشراء شقة للشباب

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، التفاصيل الكاملة للحصول على قرض التمويل العقاري من "بنك مصر"، وذلك لشراء "شقة" نظرا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ما جعل الحصول على "شقة" حلما صعب المنال، وإليكم التفاصيل:





المواصفات:

تصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنية مصري، وفترة السداد تصل إلى 180 شهرا، مع وجود معدل عائد منافس، ويمكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى (يجب أن تكون مسجلة في الشهر العقاري)، والمستندات المطلوبة هي بيان بالدخل الشهري، صورة بطاقة رقم قومي، إيصال مرافق.





وتنقسم برامج التمويل إلى:

- برنامج تعهد تحويل الراتب أو القسط على البنك.





والشروط العامة لمنح القرض هي:

- الدخل لا يقل عن ألف جنيه.

- الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من المرتب.

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض لجميع العملاء، بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.





المستندات المطلوبة:

1) المستندات الخاصة بالوحدة السكنية:

في حالة أن الوحدة مسجلة:

- سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وان الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15سنة.

- أي مستند اضافي يتم طلبه من الادارة القانونية.





في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل:

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالٍ من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك "حال الشراء من جهات حكومية".

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية.





في حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة:

- عقد الوحدة السكنية.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشئون القانونية.





2) المستندات المطلوبة من المتقدم هي:

- طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل "كهرباء، غاز، مياه، تليفون" لم يمض عليه أكثر من 3 شهور.

- خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.





برنامج إثبات الدخل وشروط منح القرض:

- الدخل لا يقل عن 2000 جنيه.

- الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40 % من المرتب.

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض وذلك لجميع العملاء بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.





المستندات المطلوبة:

1) المستندات الخاصة بالوحدة السكنية:

في حالة أن الوحدة مسجلة:

- سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وان الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15 سنة.

- أي مستند اضافي يتم طلبه من الادارة القانونية.





في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل:

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك "حال الشراء من جهات حكومية".

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية





في حال إن الوحدة السكنية غير مسجلة:

- عقد الوحدة السكنية.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشئون القانونية.





2) المستندات الخاصة بالعميل:

- شهادة حديثة بمفردات المرتب لم يمر عليها شهرين.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل (كهرباء، غاز، مياه، تليفون) لم يمض عليه أكثر من 3 شهور.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية





برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية والشروط العامة لمنح القرض:

- الدخل لا يقل عن 2000 جنيه.

- الحد الأقصى للقسط الشهري لا يتعدى 40% من شهادة الدخل.

- الحد الأقصى 65 عاما عند استحقاق القرض.





المستندات المطلوبة:

1) المستندات الخاصة بالوحدة السكنية:





في حالة أن الوحدة مسجلة:

- سند ملكية مسجل خالٍ من الحقوق العينية للغير.

- رخصة البناء أو تصريح البناء.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية لمدة 15 سنة.

- أي مستند إضافي يتم طلبه من الإدارة القانونية.





في حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل:

- عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالٍ من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض.

- صورة من رخصة المباني.

- شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسددة بالكامل.

- شهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة.

- موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلى المستفيد ورهن الوحدة لصالح البنك "حال الشراء من جهات حكومية".

- الرسومات الهندسية للوحدة السكنية.

- شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات على الوحدة.

- أي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية





في حال أن الوحدة السكنية غير مسجلة:

- عقد الوحدة السكنية.

- صورة طبق الأصل من رخصة البناء.

- أي مستندات أخرى يطلبها جهاز الشئون القانونية.





2) المستندات الخاصة بالعميل:

- طلب الحصول على القرض

- إيصال مرافق حديث على عنوان إقامة العميل "كهرباء، غاز، مياه، تليفون" لم يمض عليه أكثر من 3 شهور.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي المصري ومدرج في القائمة الموجودة بالموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أو كشف حساب بنكي حديث لمدة 6 أشهر شخصي أو باسم الشركة، أو شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبية لآخر ثلاث سنوات.





في حالة المهن الحرة:

- صوره من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة.





في حالة برنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية:

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر وصورة من البطاقة الضريبية وصورة من آخر تعديل لعقد تأسيس الشركة لتحديد نصيب الشريك إن وجد.