بيومى فؤاد: أرفض المدير الفني الحالي للمنتخب.. وأفضل طريقة حسن شحاتة







وأوضح خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة MBC مصر، أنه لا يحب الناس التي تخشى من المنافسة، مشيرا إلى مدى حبه وتقديره لكابتن حسن شحاته حيث كان يلاعب البرازيل دون أى قلق، لذلك كان مديرًا فنيًا عظيمًا للمنتخب.