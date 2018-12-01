بيومى فؤاد: أرفض المدير الفني الحالي للمنتخب.. وأفضل طريقة حسن شحاتة
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:29 صمريم الشريف
أكد الفنان بيومى فؤاد، رفضة للمدير الفنى الحالي للمنتخب، لافتًا إلى أن اختياره لقيادة المنتخب كان خاطئًا، كما أنه يذكره بكابتن
هيكتوركوبر المدير الفني السابق للفراعنة.
وأوضح خلال لقائه فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة MBC مصر، أنه لا يحب الناس التي تخشى من المنافسة، مشيرا إلى مدى حبه وتقديره لكابتن حسن شحاته حيث كان يلاعب البرازيل دون أى قلق، لذلك كان مديرًا فنيًا عظيمًا للمنتخب.
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